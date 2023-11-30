Ці країни використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання громадян, які їздили на фронт в Україніі.

Спроби Росії створити нові бойові підрозділи, або поповнити втрати у вже існуючих частинах шляхом мобілізації чоловіків із країн Центральної Азії можуть принести Кремлю нові проблеми.

Як повідомляють аналітики ISW у звіті, наполегливість російської влади у використанні населення країн Центральної Азії для мобілізації, ймовірно, створить напружень між країною-агресоркою та її сусідами. Останні все частіше використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання громадян, які воювали проти України на боці РФ.

Зокрема, 28 листопада суд Казахстану засудив Олексія Шомполова до шести років і восьми місяців позбавлення за те, що він воював у артилерійському підрозділі ПВК "Вагнера" під Бахмутом. Подібні рішення до цього ухвалювали суди Узбекистану та Киргизстану.

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Російські праворадикальні джерела розкритикували владу Казахстану і звинуватили їх у нібито "антиросійській" позиції. На думку аналітиків, якщо кількість таких справ збільшуватиметься, то й рівень напруги в РФ та у її міжнародних відносинах змінюватиметься.

Війна в Україні - мобілізація в російську армію

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії понад чотири тисячі військовослужбовців втекли з частин після початку мобілізації.

Це викликало нарікання серед дружин мобілізованих, які скаржились, що командування залишило їх поранених чоловіків помирати без їжі та води в оточенні ЗСУ.

Нещодавно рідні російських мобілізованих опублікували маніфест проти безстрокової мобілізації в Росії.

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