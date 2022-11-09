Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але "мобіки" опинилися у першій лінії і відразу під обстрілом українських військових.

Дружини мобілізованих росіян з Ульяновської області нарікають, що командування залишило їхніх поранених чоловіків помирати без їжі і води і в оточенні ЗСУ.

Як пише Telegram "Можем объяснить", дружина одного з "мобіків" поскаржилася, що її чоловік не виходить на зв'язок з 30 жовтня: "Товариш чоловіка сказав, що їх вивезли в ліс і там залишили. Почався обстріл ЗСУ. Хто встиг вирити окоп, той ховався. А ті, хто не встигли,— загинули або перебувають у госпіталі. Речі згоріли. Вони не знають, скільки зможуть протриматися там".

Росіянам нібито пообіцяли, що вони будуть перебувати в тилу, але "мобіки" опинилися в першій лінії і відразу під обстрілом українських військових. Командування, за словами жінки, фактично кинуло окупантів у лісі самих - у них немає ні їжі, ні води, ні медикаментів.

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Жінка зателефонувала до військкомату, але там відповіли, що не мають відомостей про місцеперебування її чоловіка. На гарячій лінії Міноборони РФ заявили, що "те, що говорять чоловіки - фейк".

"Я сказала, що ми підемо скаржитися в прокуратуру та інші інстанції, на що вони побажали удачі і поклали слухавку", - згадує дружина солдата.

Це не перша і не остання скарга на адресу ульянівської влади. Як пише Telegram-канал, ще дві росіянки повідомили, що їхніх чоловіків направили в гарячу точку замість обіцяного тилу. "Ми що, відправляли своїх братів, чоловіків, батьків на смерть?" - написала дружина мобілізованого.

Мобілізація в Росії і провал Путіна на полі бою

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Замість обіцяних попередніх навчань багатьох мобілізованих просто кидали на гарячі ділянки фронту прикривати відступаючі підрозділи.

Через відсутність підготовки мобілізовані стали для Путіна проблемою, а не підтримкою. Як писала британська розвідка, саме у зв'язку з поповненням втрат непідготовленими новобранцями наступальний потенціал Росії закінчився. Повідомляють про будівництво окупантами лінії оборони на півдні та сході України.

На тлі наближення краху на полі бою Кремль активізував спроби почати з Україною "діалог" - але знову наполягаючи на своєму ультиматумі щодо "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей до складу країни. Таким чином Путін бажає "купити" час для підготовки до наступного етапу війни з Україною.

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