Уряд РФ намагається узгодити непослідовні та суперечливі цілі.

Росія продовжує стикатися з дефіцитом кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили. Аналітики відзначають суперечливу та непослідовну політику Кремля, яка позбавляє росіян, що втекли з РФ, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні. При цьому російська влада намагається збільшити промисловий потенціал та чисельність збройних сил РФ.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що багато росіян, які втекли з країни після початку повномасштабної війни в Україні, повертаються назад, оскільки не змогли знайти роботу за кордоном. Представник влади наголосив, що країна-агресорка не "чекає їх з розпростертими обіймами" і звинуватив їх у зраді.

Пізніше відомий мілблогер, пов'язаний з Кремлем, погодився із заявами Володіна. Однак він визнав, що РФ стикається з гострою нестачею кваліфікованої робочої сили, тоді як повертається назад з-за кордону "катастрофічно мала" кількість людей. На його думку, дефіцит робочої сили збільшив кількість мігрантів. Блогер також розкритикував російську владу за її "політику відкритих дверей" щодо міграції.

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За словами аналітиків, уряд РФ намагається узгодити непослідовні та суперечливі цілі, надаючи пріоритет зусиллям з криптомобілізації для відправки робочої сили на фронт за допомогою національної робочої сили Росії і при цьому обмежує перспективи мігрантів працювати в країні.

Російські правоохоронці також примушують мігрантів проходити російську військову службу, що ще більше зменшує здатність мігрантів поповнювати російську робочу силу.

Війна в Україні - втрати Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія втратила вже на війні проти України близько 325 580 (+750) осіб.

Через значні втрати РФ змушена шукати нових солдат деінде. Російські силовики 20 жовтня вломилися у мечеть у місті Котельники Московської області і затримали кілька десятків мусульман. Їх доправили на автобусах до військкоматів і змусили підписати контракти на проходження військової служби.

Британська розвідка також повідомляла, що Росія намагається завербувати громадян із сусідніх країн для участі в бойових діях.

У вересні у Кубі навіть стався скандал, коли виявилось, що РФ використовує мережу торгівлі людьми, щоб вербувати солдат на війну у цій країні.

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