Геннадій Гудков зазначив, що президент РФ шукає виправдання для застосування ядерної зброї

Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається втягнути всю країну у війну проти Заходу. Таким чином він створює собі моральне виправдання для застосування ядерної зброї.

Про це розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков в ефірі телеканалу Freedom.

"Путін намагається створити зараз "фіговий листок" під назвою "Громадяни хочуть приєднатися до Росії і стати її територією" і в ідразу ж буде запущений процес інтеграції. Путіну це потрібно, щоб посилити ядерний шантаж. Мобілізація потрібна, щоб спробувати застосувати тактику Сталіна, який закидав ворога трупами своїх солдатів. Я не думаю, що ця тактика буде успішною. Заклики до постачання сучасної і найпотужнішої зброї виправдані. Чисельна перевага, якщо вона буде, ніякої ролі не грає. Зараз головне ефективність зброї", - зазначив опозиціонер.

За його словами, Путін пішов у ва-банк, він підвищує ставки, він підвищує градус істерики.

"Намагається втягнути всю країну у війну проти всього Заходу - це "хрестовий похід" проти НАТО. Він намагається створити собі моральне виправдання для натискання ядерної кнопки. Я думаю, що це ключова мета, потім що він розуміє, що війну вже програв. "Гарматне м'ясо" поразка не зупинить, а лише відтягне на якийсь час. За цей час він спробує підготуватися до чогось страшного. Все рухається до того, що може викликати божевільні руйнування і жертви", - вважає Гудков.

При цьому він вказав, що будь-яку розсудливу людину жахає думка про те, що "невже божевільний дід, закрившись в бункері, рятуючи свою особисту владу, зважиться на те, щоб штовхнути світ в ядерну катастрофу".

Як раніше повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в Росії, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

У свою оечредь представник Європейської комісії із зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що російський президент грає в дуже "небезпечну ядерну авантюру". Він використовує ядерну зброю, як елемент свого терору. Така риторика неприйнятна для Європейського Союзу.

При цьому генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг заявив, що загроза Путіна застосувати ядерну зброю була "небезпечною і безрозсудною риторикою".

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