Представник Єврокомісії зазначив, що така риторика неприйнятна.

Президент Росії Володимир Путін грає в дуже "небезпечну ядерну авантюру". Він використовує ядерну зброю, як елемент свого терору. Така риторика неприйнятна для Європейського Союзу.

Як передає портал Reuters, відповідні заяви зробив представник Європейської комісії із зовнішньої політики Пітер Стано на нещодавній прес-конференції.

"Путін грає в ядерну авантюру. Він використовує ядерний елемент як частину свого арсеналу терору, це неприпустимо", — заявив Стано.

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За словами представника Єврокомісії, "фіктивні, незаконні референдуми" на тимчасово окупованих територіях України не будуть визнані. Вони влаштовані Москвою для анексії захоплених регіонів.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У своєму зверненні він також пригрозив всьому світу ядерною зброєю: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

В США, Нідерландах і Великобританії прокоментували наказ російського президента. Союзники України в більшості називають такий крок визнанням поразки.

Раніше з'явилася інформація, що окупанти зібралися влаштувати фейкові "референдуми" про приєднання до Росії на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня.

Ставленики Кремля заявили, що офіційні результати псевдоголосувань будуть оприлюднені 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" зможуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

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