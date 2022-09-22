У Зеленського зазначили, що при цьому в РФ продовжує зростати дефіцит товарів і падає дохід.

Мобілізація буде обходитися бюджету Російської Федерації мінімум в 1,3 трильйона рублів щорічно.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, при цьому в РФ зростає дефіцит, а через санкції падають доходи бюджету.

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"Мобілізація коштуватиме російському бюджету мінімум 1,3 трильйона рублів щорічно. Дефіцит зростає, доходи падають завдяки санкціям. Божевілля завжди обходиться дуже дорого і має катастрофічні наслідки для божевільних", - написав керівник ОП.

Мобілізація в Росії: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. У Міноборони РФ заявили, що будуть відправляти на війну в Україні насамперед громадян, які мають бойовий досвід. За словами Шойгу, вони планують закликати до 300 тисяч осіб.

У версії Указу, опублікованій на сайті Кремля, 7 пункт просто пропущено. А на сайті для офіційного опублікування нормативних актів вказується, що це пункт "Для службового користування".

Однак за інформацією ЗМІ, засекречений 7 пункт Указу Володимира Путіна про мобілізацію дозволяє закликати один мільйон чоловік. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже відреагував на ці публікації і назвав інформацію "брехнею".

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