Ілля Пономарьов порівняв Росію з Німеччиною 1943 року після битви за Сталінград.

Президент Російської Федерації Володимир Путін увігнав "осиковий кілок" в країну, оголосивши часткову мобілізацію. В Росії зростатимуть протестні настрої, а рівень підтримки президента падатиме.

Про це розповів колишній депутат Державної думи Російської Федерації Ілля Пономарьов в рамках передачі "Аргумент" на YouTube-каналі УНІАН.

"Оголосивши мобілізацію, Путін увігнав осиковий кілок. Все російське суспільство було побудовано на негласному суспільному договорі – Путін не заважає людям жити та ділиться якимось недоїдками з панського столу, але водночас гарантує безпеку та стабільність. Оголосивши мобілізацію, він сказав, що більше немає ніякої стабільності і безпеки, а життя росіян належать йому і він можу їх витрачати, як йому заманеться", - розповів опозиціонер.

За його словами, дане рішення Путіна призведе до того, що велика кількість людей, які говорили: "Моя хата скраю. Я в цьому не беру участь. Дивлюся на війну, як на футбольний матч" - раптом різко зрозуміли, що це їхня війна.

Крім того, Пономарьов зазначив, що в мобілізація призведе до різкого зростання протестних настроїв та падіння рівня підтримки в суспільстві

"Вже очевидно, що війна програна. Це ситуація 1943 року після Сталінграда в нацистській Німеччині, коли в бій треба кинути всі резерви, які залишилися, тому що поразка буде неминучою. Поразка для Путіна - це фізичне його знищення. Він уже обирає з двох зол менше. Мобілізація призведе до різкого зростання протестних настроїв і падіння рівня підтримки в суспільстві. Він вже визнав, що Росія слабша, що вона перемогти не може, а це ніяка не спеціальна операція, а війна", - підсумував політик.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів про плани призвати 300 тисяч росіян.

При цьому радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що в Росії відразу не зможуть мобілізувати заявлене число солдат. Перша хвиля включатиме 40-50 тисяч.

На оголошену в Росії мобілізацію вже відреагували в США, Нідерландах, Великобританїя та Латвії. Союзники України вважають, що таке рішення Путіна говорить про розпач та демонструє загрозу для Європи.

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