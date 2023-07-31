Президент РФ підписав закон про збільшення штрафів.

Громадяни Російської Федерації будуть більше платити за неявку до військкомату в ході мобілізації. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Російські ЗМІ повідомили, що документ збільшить штрафи за неявку та неповідомлення нових даних про себе у військкомат, а також вводить відповідальність за не відмову в сприянні військкоматам для юридичних осіб.

Тепер штраф за неявку до військкомату підвищать з 3 тисяч до 10-30 тисяч рублів, а за неповідомлення нової інформації - до 5 тисяч рублів.

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Крім того, якщо юрособа відмовляється у сприянні військкоматам під час мобілізації, то доведеться сплатити штраф у розмірі до 500 тисяч рублів, а за неповідомлення громадян про виклик до військкомату штраф - до 400 тисяч рублів.

Мобілізація в Росії - останні новини

У Росії раніше підвищили призовний вік до 30 років, після чого більше двох мільйонів росіян повинні поповнювати ряди призовників для армії.

За старими правилами у 2024 році призову підлягали 6,8 мільйона осіб, а за новими - 9,14 мільйона, що майже на 2,5 мільйона осіб більше. У 2025 році чисельність призовного контингенту складе 9,13 мільйона чоловік, в 2026 році - 9,16 мільйона чоловік, в 2027 році - 9,28 мільйона чоловік, а до 2030 року - майже до 10 мільйонів.

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