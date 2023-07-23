Загарбники не змінили своїх планів щодо України.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія має мобілізаційний потенціал, який зможе використати застосувати за необхідності, попри ймовірно негативні наслідки для своєї промисловості.

"Без особливого рекламування, але мобілізація у РФ триває. Ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал в Росії є, і якщо буде необхідно, вони його використають, не зважаючи на те, скільки негативних наслідків мобілізація принесе для промисловості, народного господарства та й всієї Росії", - розповів він у інтерв'ю "Ми - Україна".

За словами представника української розвідки, агресивні плани РФ щодо України залишились без змін.

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"Плани прості: контроль над нашою територією, нашою державою і позбавлення нашого народу держави", - додав Скібіцький.

При цьому у самій Російській Федерації багато громадян, які підтримують війну та хочуть її продовження.

"Соціологічні дослідження на території РФ підтверджують, що населення ці дії, на жаль, підтримує. Дуже великий відсоток виступає за те, щоб війна була продовжена", - пояснив представник ГУР.

Мобілізація в Росії - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, російська влада відправляє на війну проти України не тільки ув'язнених, а й наркоманів, і хворих на гепатит. В Алтайському краї на одному з полігонів нарахували понад 300 таких "новобранців".

У Донецькій області російські окупанти відібрали паспорти у будівельників з Узбекистану та мобілізували їх як "добровольців".

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