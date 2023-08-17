Вона почнеться після "виборів" у вересні.

Російські загарбники готують масштабну мобілізацію у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють партизани руху "Атеш" із Сімферопольського військкомату. Зазначається, що мобілізація зачепить майже всі вікові групи населення півострова.

Мобілізація має відбутися після так званих "виборів", які заплановані на вересень.

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"Це підтверджує попередню інформацію наших агентів, що окупанти готують масштабну мобілізацію населення окупованих українських регіонів після так званих "виборів" у вересні. У деяких населених пунктах Запорізької області вже оголосили про дострокові "вибори". Ми закликаємо всіма способами уникати мобілізації, інакше пишіть нам. Ми зруйнуємо російську армію зсередини", - наголошують партизани.

Мобілізація в окупаційну армію

За даними ГУР, Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Відтак, керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад. Українська розвідка вважає, що у РФ планують призвати до 250 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Криму студентам погрожували, що вони не складуть іспити, якщо не підпишуть повістку в російську армію.

Росія активно використовує мобілізованих на окупованих територіях. За даними ЦНС, на війні загинули понад 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки.

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