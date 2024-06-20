Очільники підприємств мають забезпечити прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин.

В Україні на тлі триваючої війни продовжується мобілізація громадян до Сил оборони. Наразі роботодавець має право вручати повістки своїм працівникам.

Як розповіли "РБК-Україна" у Міноборони, керівник може отримати розпорядження відповідного голови районної, міської чи військової держадміністрації або відповідного очільника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК.

У такому випадку керівник підприємства видати наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних. У документі вказуються:

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підстава та мета видання;

перелік осіб, які підлягають оповіщенню;

дата, час та місце їх прибуття;

способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження;

відповідальні особи за здійснення оповіщення;

порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних;

інші питання.

Оповіщення має бути організовано через відповідальних осіб у робочий час, вони вручатимуть повістки під їх особистий підпис. Має бути здійснене інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації. Пізніше керівники письмово повідомляють ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства у триденний строк.

Як зазначається, очільники підприємств забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин. Вони мають організувати перевезення працівників з роботи або звільняючи їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та зворотного шляху. При цьому має бути повідомлено про осіб, які відмовилися від отримання повісток, або які написали заяви про звільнення.

Порушення вимог тягне за собою адміністративну відповідальність, що передбачає штраф від 34 000 грн до 59 500 грн.

Війна в Україні - мобілізація

Раніше УНІАН пояснював, коли оновлення даних через застосунок "Резерв+" недостатньо, і треба додатково йти до ТЦК. Оновивши дані через застосунок "Резерв+", можна виконати норму нового мобілізаційного закону, але не завжди на цьому все закінчується.

Адвокат Ярослав Жукровський заявив, що військовозобов’язані зараз плутають два терміни – уточнення та оновлення даних. Він пояснив, у чому їхня різниця.

Водночас в Міноборони наголосили, що представники ТЦК не мають права затримувати громадян і тим паче примусово доправляти їх до територіальних центрів комплектування.

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