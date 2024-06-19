Оновивши дані через застосунок "Резерв+", можна виконати норму нового мобілізаційного закону, але у деяких випадках доведеться додатково завітати і до ТЦК та СП.

18 травня набув чинності закон про мобілізацію, відповідно до якого військовозобовʼязані громадяни мають оновити облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна, зокрема, через застосунок "Резерв+".

Вже 18 червня у додатку з'явився QR-код. Як розповів у коментарі "РБК-Україна" речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

"Документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи (поліція та ТЦК) можуть перевіряти чинність документу простим шляхом – через камеру на смартфоні. Також в документі є персональні та службові дані, інформація щодо дати ВЛК, щодо відсрочки чи бронювання", – пояснив він.

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У цьому звʼязку, оновивши дані через застосунок "Резерв+", можна виконати норму нового мобілізаційного закону. Проте у деяких випадках доведеться додатково завітати до ТЦК та СП.

"Додатково йти до ТЦК і СП треба у випадку, якщо дані були внесені в реєстр "Оберіг" некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження", – констатував Лазуткін.

Мобілізація в Україні: QR-код у застосунку "Резерв+"

19 червня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що відтепер QR-код у мобільному застосунку "Резерв+" є чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні. Проте у разі невідповідності даних громадянам все ж можуть відмовити у перетині кордону на виїзд з України.

Від 18 червня, коли було запущено послугу генерації QR-коду в мобільному застосунку "Резерв+", е-військовий квиток зробили вже 500 тис. осіб. Зазначається, що це близько третини від усіх користувачів застосунку, які вже оновили свої дані.

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