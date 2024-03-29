Він зазначив, що після перегляду внутрішніх ресурсів ця цифра суттєво зменшилася.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що вже немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей. Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", - зазначив Сирський.

За його словами, наразі переглядається чисельність певних військових частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності.

Відео дня

"Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", - повідомив Сирський.

Водночас він додав, що необхідно утримуватися від крайнощів.

"У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики. Тож значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок у ефективність бойових дій", - пояснив головнокомандувач.

Сирський також наголосив, що ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт.

"За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 % від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", - зауважив він.

Мобілізація в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Президент Володимир Зеленський сказав, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців.

Кабмін подав до Верховної ради України законопроект про посилення мобілізаційних заходів в Україні. Він вже пройшов перше читання. Наразі у Раді триває етап розгляду правок до нього – їх зареєстрували понад 4 тисячі.

Раніше в Міноборони заявляли, що однією з цілей нового закону про мобілізацію є заміна 330 тис. військових, які наразі перебувають на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: