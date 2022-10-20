У кожного військового бурята, який прибув на українську землю, є бронежилети і каски, правда є одне але.

Призваних в ході часткової мобілізації в Бурятії відправили на війну в Запорізьку область.

Про це повідомив телеканал Дождь.

У повідомленні телеканал навів слова глави Бурятії Олексія Циденова, який відвідав своїх земляків на окупованій частині Запоріжжя.

Відео дня

"Відвідав наших мобілізованих у пункті підготовки в Запорізькій області. Особисто переконався, що все так, як повинно бути", - написав глава Бурятії про результат візиту.

Судячи з повідомлення Циденова, у новопризваних бурятів є тільки одна проблема - вони попросили дров для своїх сімей в Бурятії.

А так у кожного військового бурята є бронежилети і каски, тільки є одне але: "не нові, але свою функцію виконують. Оновлення не завадить, будемо купувати", - сказав Циденов.

Мобілізація в Бурятії

30 вересня в Бурятії оголосили про завершення часткової мобілізації, проте, за даними Фонду "Вільна Бурятія", жителі республіки продовжили отримувати повістки. Бурятія на третьому місці за відсотком мобілізованих працездатних чоловіків після Красноярського краю і Севастополя - в республіці збиралися мобілізувати 3,7% населення.

Мобілізація в РФ: деталі

21 вересня Путін підписав указ Про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягають тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Після звернення Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул, Тбілісі і Єреван.

Крім того, росіяни вийшли на акції протесту проти мобілізації, але їх затримували силовики. У відділеннях міліції затриманим вручали повістки.

Вас також можуть зацікавити новини: