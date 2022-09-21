Через кілька хвилин після звернення президента РФ Володимира Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію у країні, були розкупелені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван.
Про це пишуть Meduza і "Верстка".
"Через кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван", - йдеться в повідомленні.
Це підтверджують і запити на покупку квитків на онлайн-сервісах. При пошуку квитків сервіси видають результати про те, що квитків немає.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.
При цьому, як прокоментував глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, указ президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію дозволяє мобілізувати необмежене число військовозобов'язаних.