Зокрема, за лічені хвилини після оголошення часткової мобілізації були розкуплені квитки в Стамбул, Єреван і Тбілісі.

Через кілька хвилин після звернення президента РФ Володимира Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію у країні, були розкупелені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван.

Про це пишуть Meduza і "Верстка".

"Через кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван", - йдеться в повідомленні.

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Це підтверджують і запити на покупку квитків на онлайн-сервісах. При пошуку квитків сервіси видають результати про те, що квитків немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

При цьому, як прокоментував глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков, указ президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію дозволяє мобілізувати необмежене число військовозобов'язаних.

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