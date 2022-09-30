Кривавий диктатор не боїться втрачати військових, адже в РФ життя людини нічого не варте.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент РФ Путін готовий "проковтнути" величезні втрати своїх військ в Україні. Кривавий диктатор настільки жадає перемоги, що буде тільки піднімати планку "допустимих втрат".

Такою думкою Жданов поділився в ефірі телемарафону.

Так, мобілізація в РФ пов'язана з тим, що країна-агресор стрімко втрачає живу силу. Збройні Сили України потужно ліквідують рашистів, в день квитки" на концерт Кобзона " можуть отримувати по 500 окупантів.

Однак Путіна це не зупиняє. На початку повномасштабного вторгнення він розраховував втратити близько 30-50 тисяч осіб. Він вважав такі втрати "цілком прийнятними".

Тепер же Путін готовий до куди більших втрат. Він істотно підняв планку, пояснив Жданов. Кривавий диктатор готовий "проковтнути" смерть навіть 300 і 500 тисяч військових.

"Могилізація" РФ: як Путін вирішив "демілітаризувати" свою країну

21 вересня кривавий диктатор оголосив про часткову мобілізацію резервіст. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що повістки отримають близько 300 тисяч осіб. Однак це виявилося брехнею. ЗМІ дізналися, що в секретному 7 пункті указу про мобілізацію сказано про 1 мільйон чоловіків.

У Кремлі цю інформацію намагалися спростувати, однак про те, що повістки видаються в буквальному сенсі всім підряд, заговорили навіть пропагандисти. Так, РФ відправляє на війну багатодітних батьків, людей похилого віку і навіть людей, які фізично не можуть нести служу. Приміром, нещодавно там мобілізували чоловіка з шизофренією, його взяли в стрілецький батальйон

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