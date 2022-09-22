Відомості, які раніше з'явилися в ЗМІ, спростував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Російська влада стверджує, що інформація про мобілізацію 1 мільйона чоловік не відповідає дійсності. Нібито в секретному пункті указу президента РФ про це не було сказано.

Інформацію спростував прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Він заявив, що відомості журналістів — "це брехня". Однак Пєсков ніяк не підкріпив свої слова і не поділився подробицями.

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Секретний пункт в указі про часткову мобілізацію в РФ: що відомо

У версії документа, яку опублікували на сайті Кремля, 7 пункт пропущено. А у варіанті, розміщеному на сайті до офіційної публікації нормативних актів, навпроти нього присутня відмітка "для службового користування".

Вчора, 21 вересня, Пєсков заявив, що в секретному пункті сказано про необхідність призвати в армію 300 тисяч чоловік.

Сьогодні портал "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в Кремлі повідомив про таємну частину указу. Згідно з даними журналістів, в 7 пункті було написано про призов 1 мільйона чоловік. Саме ці відомості спростував Пєсков.

Часткова мобілізація в Росії: основні подробиці

Вранці 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У своєму виступі глава держави-агресора окремо пригрозив союзникам України ядерною зброєю: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планується призвати 300 тисяч осіб. У МВС України прокоментували цю інформацію. За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, відразу таку кількість мобілізувати не вийде. Перша хвиля включатиме 40-50 тисяч.

Наказ Путіна про часткову мобілізацію прокоментували в США, Нідерландах, Великобританії і Латвії. Союзники України сходяться на думці, що цей крок свідчить про розпач Росії і ще раз демонструє загрозу, яку вона представляє для Європи.

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