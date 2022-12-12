Захисники України потужно оновили втрати РФ. Рашисти,які прийшли на нашу землю з війною, мруть, ніби мухи. ЗСУ дають ворогу гідну відсіч.
На сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook повідомляється, з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) РФ втратила близько 94 тисяч 760 військових, з яких минулої добу "мінуснули" 620 рашистів.
Окрім цього ворог втратив:
- танків ‒ 2966 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5928(+8) од,
- артилерійських систем – 1929 (+1) од,
- РСЗВ – 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 169 (+2).
У Генштабі також наголосили, що точні дані уточнюються.
Росія втрачає живу силу: останні новини з фронту
Вранці Генштаб вже повідомив, що минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 9 пунктів управління. Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по позиціям російських загарбників. Окрім цього, захисники нашої країни уразили 17 районів зосередження рашистів.
Також ЗСУ відбили численні атаки окупантів на Луганщині і Донеччині. Росіяни завдали 11 авіаційних ударів по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення, проте отримали гідну відсіч.
А вночі на Луганщині до "вагнерівців" завітав HIMARS. Окупантів "розірвало від щастя".