РФ втратила близько 94 тисяч 760 військових / фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

Захисники України потужно оновили втрати РФ. Рашисти,які прийшли на нашу землю з війною, мруть, ніби мухи. ЗСУ дають ворогу гідну відсіч.

На сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook повідомляється, з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) РФ втратила близько 94 тисяч 760 військових, з яких минулої добу "мінуснули" 620 рашистів. 

Окрім цього ворог втратив:

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  • танків ‒ 2966 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5928(+8) од,
  • артилерійських систем – 1929 (+1) од,
  • РСЗВ  – 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 169 (+2).
 ЗСУ потужно оновили втрати РФ в Україні  / інфографіка УНІАН

У Генштабі також наголосили, що точні дані уточнюються.

Росія втрачає живу силу: останні новини з фронту

Вранці Генштаб вже повідомив, що минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 9 пунктів управління. Авіація Сил оборони  завдала 14 ударів по позиціям російських загарбників. Окрім цього, захисники нашої країни уразили 17 районів зосередження рашистів.

Також ЗСУ відбили численні атаки окупантів на Луганщині і Донеччині. Росіяни завдали 11 авіаційних ударів по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення, проте отримали гідну відсіч.

А вночі на Луганщині до "вагнерівців" завітав HIMARS. Окупантів "розірвало від щастя".

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