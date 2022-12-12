Ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 9 пунктів управління.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 14 ударів по позиціям російських загарбників. Окрім цього, захисники нашої країни уразили 17 районів зосередження рашистів.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook також повідомляється, що Сили оборони України вдарили по складах окупантів. Ворог зазнає нових втрат.

Зокрема, авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника.

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Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Відомо, що у селищі Троїцьке Луганської області рашисти облаштовують вогневі позиції біля житлових будинків. Так вони намагаються ховатися за мирним населенням.

"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення", - сказано у зведенні.

Війна в Україні: нові втрати РФ

Учора вже стало відомо, що втрати Росії в Україні перевищили позначку 94 тисячі чоловік особового складу. Окрім цього, спецпризначенці СБУ знищили "Камаз" з окупантами. У спецслужбі пожартували, що це було "екстрене вимкнення світла".

Також 11 грудня у Генштабі повідомили, що підрозділи ракетних військ та артилерії вразили сім пунктів управління військ РФ. Як зазначив Гайдай, ЗСУ мають певний успіх у Луганській області, потроху просуваються.

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