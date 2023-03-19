Також ворог буде намагатися вивезти більше 1 млн тон зерна з окупованої частини Запорізької області.

Росіяни посилюють примусову паспортизацію населення, і до осені планують, щоб 80% мешканців на тимчасово окупованих територіях були з паспортами РФ, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"За весну вони хочуть вийти на 50% паспортизації того населення, яке залишилось в тимчасовій окупації, а до вересня зробити 80%. Це говорить проте, що сьогодні будь яка дія на тимчасово окупованій території має мати ознаки паспортизації", - сказав він.

Наприклад, якщо громадянин хоче підключити собі інтернет, то це можна зробити тільки з паспортом РФ або з заявко на його отримання. Така сама умова при отриманні перепустки на переміщення між окупованими територіями або соціальних виплат.

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"Ворог це робить тому, що хоче до свого злочину приєднати, якомога більше людей", - пояснив Федоров.

Також, за словами мера, ворог заявив, що буде намагатися вивезти більше 1 млн тон зерна з окупованої частини Запорізької області через Бердянський і Маріупольські порти та залізну дорогу.

Федоров додав, що окупанти фактично викрадають зерно у аграрієв та викрадають будь яке майно підприємств та "націоналізують" квартири мешканців.

Мер Мелітополя також повідомив, що окупанти розгортають чергову партію військових шпиталів на окупованих територіях, що свідчить про те, що в них "зовсім все не добре", зокрема на Запорізькій лінії фронту.

Війна в Україні - ситуація на окупованих територіях

У січня російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі розпочали черговий виток репресій та нову хвилю депортації людей через звинувачення в антиросійській діяльності. За даними Федорова, в окупованому Мелітополі залишаються 50-60 тис. жителів.

1 березня він заявив, що окупанти вкотре посилили примусову паспортизацію у місті, без паспорта РФ неможливо отримати медичну допомогу, соцвиплати, перепустки для переїзду між містами.

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