Звільнення почнуться 1 липня.

На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники звільнятимуть працівників, які не отримали паспорт країни-агресорки. Свої незаконні дії окупанти пояснюють "новою юрисдикцією"

Як повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС), це почнеться з 1 липня 2023 року.

"Відповідно до постанови уряду РФ від 31.12.2022 року №2571 трудові відносини з особами без російського громадянства зберігаються до 1 липня ц.р. Після цієї дати до таких осіб застосовуватимуться норми ворожого трудового законодавства, визначені для іноземних громадян та осіб без громадянства", - пояснили у Центрі.

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У ЦНС пояснили, шо окупанти вдаватимуться до юридичних важелів тиску, аби змусити українців отримати російський паспорт.

Паспортизація на окупованих територіях

Російські загарбники примушують людей на тимчасово окупованих територіях України брати російські паспорти. Як раніше повідомляв УНІАН, російські загарбники продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях. Аби змусити українців брати російський паспорт, людям погрожують фізичною розправою та катують тих, хто не бажає виконувати накази окупантів.

За даними Генштабу, у Херсонській області для посилення темпів паспортизації росіяни погрожують припинити виплати пенсій.

Водночас на тимчасово окупованій території Запорізької області інтервенти затримують місцевих жителів, які не взяли паспорти РФ.

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