Він зауважив, що окупанти почали тиснути на людей, які не хотіли добровільно оформлювати російський паспорт.

Російські окупанти заганяють жителів тимчасово окупованого Півдня України в "паспортний зашморг". Як заявив у своєму Telegram-каналі міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров, інтенсивність паспортизації зумовлена потребами окупантів.

"Рашисти заганяють жителів тимчасово окупованого півдня в "паспортний зашморг". Місцеві гауляйтери пообіцяли кремлівському начальству до псевдовиборів паспортизувати 80% жителів ТОТ", - зазначив він.

За інформацією Федорова, окупанти діють перевіреними методами.

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"Спочатку заманювали обіцянками високих зарплат тим, хто візьме паспорт РФ. А коли побачили, що добровільно за нікчемним "документом" люди не дуже йдуть, почали тиснути", - наголосив мер.

За його словами, йдеться про те, що соціальні виплати відтепер видаються лише за наявності "аусвайса", а перепустка для вільного пересування окупованою територією – якщо є паспорт РФ.

"У Михайлівці отримати комунальні послуги можна тільки тим, хто оформив російський паспорт", - написав Федоров.

Крім того, додав він, під час фільтрації окупанти вимагають російський паспорт і погрожують виселенням всім, хто не хоче його оформлювати.

"Загарбники хочуть зробити жителів ТОТ громадянами своєї недокраїни, щоб показати світові, що тут живуть "русскіє", яких треба було "асвабаждать". Але це їм точно не вдасться. Весь світ знає, що Південь – це Україна!", - наголосив міський голова.

Примусова російська паспортизація українців на тимчасово окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Федоров зазначив, що росіяни посилюють примусову паспортизацію населення і до осені планують, щоб 80% жителів на тимчасово окупованих територіях були з паспортами Росії.

Росіяни пообіцяли звільняти українців, котрі працюють без паспорта РФ. Санкції почнуть діяти з 1 липня.

Окрім цього окупанти вибрали і більш агресивні дії, котрі спрямовані на притиснення опору відмови від паспортизації. До прикладу, людям погрожують фізичною розправою та катують тих, хто не бажає виконувати накази окупантів.

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