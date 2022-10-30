Трагедія сталось в селищі Борщова.

У суботу, 29 жовтня, у Харківській області підірвався та загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов.

Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

"29 жовтня трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - вказується у повідомленні.

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Як зазначається, чоловік підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області. Цей населений пункт тривалий час був в окупації.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали контрнаступ в Харківській області. 10 вересня стало відомо, що українські захисники деокупували Куп'янськ.

14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область звільнена від окупантів.

20 жовтня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що в області звільнено 544 населених пункти, а 32 залишаються під тимчасовою окупацією. Це складає трохи менше 2% загальної території Харківської області.

У регіоні триває розмінування. 26 жовтня у Харківській області на ворожій міні підірвалися піротехніки. Один з них загинув, а п'ятеро - отримали поранення.

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