Стан трьох поранених медики оцінюють як тяжкий.

У Харківській області на ворожій міні підірвалися піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 - отримали поранення", - написав він.

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Голова ОВА додав, що поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу.

"Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості", - зауважив Синєгубов.

Замінованість на Харківщині

Раніше сьогодні, 26 жовтня, Синєгубов повідомив, що на Харківщині на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Її госпіталізували з пораненнями.

Голова Харківської обласної військової адміністрації нагадав про високу мінну небезпеку в області.

20 жовстня у Харківській області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій - двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення.

20 жовтня Синєгубовповідомив, що в області звільнено 544 населених пункти, а 32 залишаються під тимчасовою окупацією. Він зазначив, що це складає трохи менше 2% загальної території Харківської області.