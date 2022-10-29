На лінії зіткнення наші бійці продовжують бойові дії з окупантами.

Минудої доби росіяни обстрілювали населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області. В результаті обстрілів поранені троє осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, у Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, а у смт. Дворічна - сталися пожежі та пошкоджені житлові будинки.

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Як повідомляється, в Куп'янському районі поранення отримали 2 жінки 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік.

Синєгубов зазначив, що на звільнених від ворога територіях триває розмінування. Так, за добу піротехніки ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші бійці продовжують бойові дії з окупантами", - додав голова ОДА.

Ситуація у Харківській області - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня українська армія розпочала контрнаступ в Харківській області. 10 вересня стало відомо, що українські воїни деокупували Куп'янськ.

14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область звільнена від окупантів.

Тим часом росіяни продовжують обстрілювати Харківщину. Так, 24 жовтня військові РФ завдали ракетний удар по Куп'янську, а вчора окупанти пошкодили в Харківській області один із найбільших у світі радіотелескопів УТР-2 Радіоастрономічного інституту Академії наук.

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