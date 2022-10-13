Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан мобілізованих та численні факти дезертирства.

На Донеччині ворожі підрозділи отримують розпорядження від вищого керівництва тимчасово припинити наступ, основна причина - вкрай низький морально-психологічний стан мобілізованих та численні факти дезертирства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі наголошують, що основною причиною цього є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.

Ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, вчора на Донеччині російські окупанти вбили шістьох мирних жителів.

Днями повідомлялося, що на Донеччині під час чергового відступу окупанти підірвали дамбу, що спричинило підтоплення смт. Райгородок.

Наразі на півдні й сході України продовжується контрнаступ ЗСУ. Після блискавичного контрнаступу на Харківщині та Лиманському напрямку українські воїни продовжили рух в бік Кремінної та Сватового на Луганщині. Звільнено кілька населених пунктів. Окупанти намагаються побудувати систему оборони.

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