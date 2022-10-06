Російські окупанти використовують в Україні тактику випаленої землі.

На Донеччині під час чергового відступу окупанти підірвали дамбу, що спричинило підтоплення смт. Райгородок.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує в оперативній інформації станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

"Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації", - мовиться у повідомленні. Відео дня

У Сватовому, як додали в Генштабі, вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході України. За минулу добу захисники звільнили ще три населені пункти, повідомив у вчорашньому вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Всього з початку жовтня бійці деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям, заявили у британській розвідці.

Водночас контрнаступ українців у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину, констатували аналітики з Інституту вивчення війни.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

Через військові поразки росіяни вчергове атакували Запоріжжя, вибухи прогриміли й у Хмельницькій області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів й тисячі одиниць ворожої техніки.

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