Аналітики зауважують, що українська армія досягає непоганих результатів, звітуючи про звільнення населених пунктів.

Українські воїни продовжують контратаки на Херсонщині та Луганщині. Російські окупанти перейшли до оборони.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Після блискавичного контрнаступу на Харківщині та Лиманському напрямку українські воїни продовжили рух в бік Кремінної та Сватового на Луганщині. Звільнено кілька населених пунктів. Окупанти намагаються побудувати систему оборони.

Відео дня

Звільнення Луганської області

Аналітики зауважують, що українські війська вийшли до околиць Вільшанки (44 км на північний захід від Сватового) та зміцнили позиції у Дворічному (54 км на північний захід від Сватового).

Водночас загарбники вели обстріл із закритих позицій на Куп'янському напрямку та намагалися атакувати на захід від Кремінної, зміцнюючи оборонні позиції в районі Сватове – Кремінна.

Тим часом ЗСУ відбили атаку російських військ у Новосадовому (16 км на захід від Кремінної), хоча російська пропаганда й звітувала про "захоплення селища"

"Російські сили можуть проводити контратаки на захід від Кремінної, щоб затримати просування українських військ і виграти час для посилення та поповнення запасів частин і зміцнення оборонних позицій. Проте російські елементи в цьому районі, ймовірно, значно ослаблені", – зазначають аналітики.

Контрнаступ на Херсонщині

Українські воїни продовжують розвивати контрнаступ в Херсонській області. 12 жовтня ЗСУ вели контрнаступальні операції на північному заході й заході Херсонської області, продовжуючи просування на південь від лінії фронту на північному заході регіону та атакувати в бік Милового вздовж західного берега Дніпра.

Росіяни заявили про спроби ЗСУ просунутися через "котел" Давидового Броду на заході Херсонщини. Воєнкори РФ заявили, що українська армія атакувала окупантів у напрямку Іщенки та Костромки.

"Українські військові представники підтвердили, що ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів на півночі регіону та в іншому зберігали оперативну мовчанку щодо конкретних наземних маневрів у цьому районі", – додали аналітики.

Війна з Росією

Останніми днями Росія пішла на відчутну ескалацію війни. Зокрема, окупанти влаштували два дні масованих ракетних ударів по мирних містах України. Вранці 11 жовтня у Київській, Хмельницькій та Одеській областях лунали вибухи, працювала українська система протиповітряної оборони. На Київщині збили дві ворожі ракети.

Вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: