Постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів.

За минулу добу окупанти випустили по Україні 29 ракет, з яких 20 збили українські підрозділи ППО.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Противник завдав тринадцять авіаційних ударів та здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також розповіли, що ворог застосував чотирнадцять іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих БПЛА знищено.

Також наголошується, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках, як повідомляють у Генштабі, противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Так на Сіверському напрямку окупанти обстрілювали Сеньківку Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівку та Сорокине Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворожої атаки зазнали Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали Першотравневе, Ковалівку, Терни, Ямполівку, Торське, Серебрянку, Білогорівку та Сіверськ.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворог гатив по Білогорівці, Соледару, Бахмутському, Бахмуту, Кліщіївці, Одрадівці, Опитному, Майорському, Спірному та Яковлівці, а на Авдіївському напрямку по Авдіївці, Первомайську, Красногорівці, Мар’їнці та Новомихайлівці.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворожих обстрілів зазнали Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

Масована атака на Україну 11 жовтня

Вранці 11 жовтня по всій території України понад 5 годин тривала повітряна тривога. Про вибухи повідомляли у Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Рівненській, Кіровоградській, Львівській областях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повыдомив, що Російська Федерація протягом дня здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури.

У Повітряних силах вдень повідомляли про знищення мінімум 18 російських ракет.

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