Президент подякував 128-мій окремій бригаді сил ТрО за відбиття атак на Запорізькому напрямку.

У Донецькій області тривають найжорстокіші бойові дії, від яких залежить дуже багато з того, що готується на найближчий час.

"Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі і принципові бойові дії. Протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час", - заявив президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Він подякував всім, хто захищає державу на полі бою від російських обстрілів. Зокрема, відзначив десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхів 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинців 72-ї окремої механізованої бригади, гармашів 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад. Зеленський також відзначив бійців, які діють на Запорізькому напрямку.

Відео дня

"128-ма окрема бригада сил ТрО – дякую вам, хлопці, за відбиття атак" - сказав він.

Зеленський подякував всім воїнам-зв’язківцям за відмінну службу, усім, хто ефективно та вчасно забезпечує логістику.

Ситуація на Донбасі

У ГУР повідомляли, що російські окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, Росія колосально виснажила резерви техніки і живої сили країни-окупанта, необхідні для нового наступу на сході. Водночас продовження оборона Бахмута може створити створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу.

Вас також можуть зацікавити новини: