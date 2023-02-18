Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна заявив, що наразі відбувається концентрація сил окупантів на Східному напрямку.
"На Лиманському напрямку концентруються військові РФ, зараз там налічується близько 100 тис. ворогів. Таке ж саме угруповання формується у напрямку Вугледара. Формується ударне угруповання ворожої військової техніки із застосуванням танків. Налічується понад 1000 танків та бронемашин з боку ворога. Своїми конвульсіями росіяни намагаються довести, що вони здатні проломити ситуацію на Східному напрямку", - розповів Барна в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами військового, він не бачить суттєвих змін у покращенні позицій російської армії.
"Зараз відбуваються жорсткі бої, але відчутних змін щодо руху лінії фронту не відчувається. Кожна зі сторін намагається покращити своє військово-тактичне або рельєфне позиціювання", - зазначив Барна.
Ситуація на Донбасі
У ГУР повідомляли, що російські окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня. Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня 2023 року.
За оцінкою аналітиків ISW, війна Росії проти України колосально виснажила резерви техніки і живої сили країни-окупанта, необхідні для нового наступу на сході. Нездатність противника відновити втрачені бронемашини у короткостроковій перспективі ще більше його обмежує можливості до маневрених бойових дій.