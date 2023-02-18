За його словами, наразі на Лиманському напрямку налічується близько 100 тисяч окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна заявив, що наразі відбувається концентрація сил окупантів на Східному напрямку.

"На Лиманському напрямку концентруються військові РФ, зараз там налічується близько 100 тис. ворогів. Таке ж саме угруповання формується у напрямку Вугледара. Формується ударне угруповання ворожої військової техніки із застосуванням танків. Налічується понад 1000 танків та бронемашин з боку ворога. Своїми конвульсіями росіяни намагаються довести, що вони здатні проломити ситуацію на Східному напрямку", - розповів Барна в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового, він не бачить суттєвих змін у покращенні позицій російської армії.

Відео дня

"Зараз відбуваються жорсткі бої, але відчутних змін щодо руху лінії фронту не відчувається. Кожна зі сторін намагається покращити своє військово-тактичне або рельєфне позиціювання", - зазначив Барна.

Ситуація на Донбасі

У ГУР повідомляли, що російські окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня. Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня 2023 року.

За оцінкою аналітиків ISW, війна Росії проти України колосально виснажила резерви техніки і живої сили країни-окупанта, необхідні для нового наступу на сході. Нездатність противника відновити втрачені бронемашини у короткостроковій перспективі ще більше його обмежує можливості до маневрених бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: