Оборона Бахмута не перешкоджає створенню умов для контрнаступу ЗСУ.

Продовження оборона Бахмута може створити створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW)

У новому звіті вони зазначають, що рішення України захищати Бахмут, незважаючи на втрати, було стратегічно обґрунтованим кроком,

"Західні повідомлення вказують на те, що Захід як і раніше стурбований рішучістю України утримати Бахмут. Washington Post також повідомляли, що фахівці з оборонного планування США вважають, що українські сили не можуть одночасно захищати Бахмут і почати весняний контрнаступ, і закликали Україну приділити пріоритетну увагу весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута. ISW як і раніше вважає, що рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим кроком, незважаючи на його витрати для України", – йдеться у звіті.

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Аналітики наголошують, що оборонна операція змусила росіян перекинути сюди більшу частину угруповання "Вагнера" і задіяти цінні російські повітряно-десантні сили.

"Українська оборона Бахмута призвела до ослаблення значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору українців, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, щоб Україна могла поспішно побудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Таким чином, оборона Бахмута Україною і спроба створити умови для контрнаступу, ймовірно, взаємодоповнюють, а не взаємовиключають одне одного", – вважають експерти.

Ситуація в Бахмуті - що потрібно знати

Напередодні першої річниці повномасштабної війни в Україні РФ продовжує зусилля, спрямовані на окупацію всієї Донецької області. Зокрема, важливим з медійної точки зору для росіян став Бахмут, який довгі місяці залишається одним з найгарячіших напрямків фронту. Тут росіяни, за словами українських військових, воюють, як зомбі, намагаючись прорватися вперед у шаленій кількості.

Проте, як констатували британські розвідники, сконцентрувати достатньо сил для прориву українського фронту під Бахмутом РФ не вдається. Ватажок ПВК "Вагнер", що грає ключову роль в російській операції з захоплення Бахмута, Євген Пригожин визнав, що вони не зможуть взяти місто.

У січні німецька розвідка заявила, що успіх окупантів під Бахмутом може обернутися справжньою катастрофою для України, адже це дозволить росіянам просунутися далі вглиб. Водночас у Білому домі схиляються до думки, що здача Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід російсько-української війни.

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