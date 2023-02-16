Диктатору не вистачає ні особового складу, ні техніки для великої наступальної операції.

Війна Росії проти України колосально виснажила резерви техніки і живої сили країни-окупанта, необхідні для нового наступу на сході. Нездатність противника відновити втрачені бронемашини у короткостроковій перспективі ще більше його обмежує можливості до маневрених бойових дій.

Як повідомили у новому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни мають більше перспектив для успішного контрнаступу за підтримки західної техніки.

Нездатність росіян ефективно наступати раніше підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес. Посилаючись на розвідку своєї країни, міністр констатував, що не спостерігається "зосередження єдиної сили РФ для прориву у великому наступі". На його переконання, замість ефективного наступу росіяни намагаються просунутися на Донбасі "ціною величезних витрат".

Відео дня

За підрахунками Воллеса, РФ могла залучити до 97% своєї армії у війні проти України. Її боєздатність знизилася на 40% через "рівень виснаження майже як під час Першої світової війни".

"ISW не може незалежно підтвердити оцінки Воллеса, але його зауваження про те, що Росії не вистачає бойової механізованої міці для прориву, узгоджується з нашими попередніми оцінками про те, що звичайні російські збройні сили повинні зазнати значної реконструкції, перш ніж відновити здатність вести ефективну маневрену війну", – зауважили аналітики.

Водночас експерти погодилися із заявою британського міністра про те, що РФ не має невикористаних боєздатних резервів для широкомасштабного наступу.

Нездатність Росії відновити витрачені механізовані машини у короткостроковій перспективі ще більше обмежує її можливості для маневреної війни. За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), країна-окупант втратила близько 50% своїх танків Т-72Б і Т-72Б3М та багато Т-80, що змусило її війська покладатися на старішу техніку.

Воллес вважає, що дві третини російських танків знищені або непридатні до використання. При цьому він зауважив, що Кремль, ймовірно, визнає низький рівень промислового виробництва "критичним недоліком". Про це свідчать деякі дії російських чиновників. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 9 лютого закликав збільшити виробництво зброї та сучасних танків.

Норвезька розвідувальна служба (NIS) констатувала, що Росія все ще здатна виробляти велику кількість стрілецької зброї, ракет і танків, але промисловість "бореться з компенсуванням наслідки західних санкцій".

В ISW вважають, що наразі російський ВПК не може повернутися до швидкого та масштабного виробництва танків і точно не зробить цього вчасно, щоб вплинути на результат нового російського наступу або українського контрнаступу. Російська армія ще більше втратить свою боєздатність, якщо Україна вчасно отримує західні танки та броньовані машини.

"Україна має можливість розпочати широкомасштабні контрнаступи протягом наступних кількох місяців. Але її здатність зробити це, ймовірно, багато в чому залежить від швидкості та масштабів, з якими Захід надає їй необхідну техніку, особливо танки й бронетехніку", – констатували аналітики.

Новий наступ РФ: головні новини

Росія розпочала новий наступ на деяких ділянках фронту та хоче досягти успіхів до річниці вторгнення. Генштаб підтвердив, що кількість ворожих атак зросла. За минулу добу українські воїни відбили атаки біля понад 20 населених пунктів. Окупанти не відмовляються від спроб захопити Донбас повністю.

Військовий експерт Жданов заявив, що Путін поставив завдання досягти результатів до 21-22 лютого, аби відзвітувати про успіхи на фронті федеральним зборам. До цієї дати окупанти нарощуватимуть зусилля, на плато вийдуть 23-24 лютого і до березня будуть на максимумі можливостей.

Росія намагається розширювати зону нового наступу, активно шукаючи нових напрямків. Однак, на думку експертів, на Київ, Суми, Харків та Чернігів окупанти навряд чи підуть.

Вас також можуть зацікавити новини: