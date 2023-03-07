Їх не можуть ідентифікувати через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу.

Наразі в рамках кримінальних проваджень наші криміналісти разом із експертами ДНДЕКЦ ідентифікували близько 3 тисяч убитих українців. Ще 2800 тіл залишаються досі не впізнаними і не ідентифікованими через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу.

Як повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, про це в ефірі марафону "Суспільне. Спротив" повідомив заступник Голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Він зазначає, що для ідентифікації загиблих українців спеціалісти-криміналісти використовують пересувні ДНК-лабораторії.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії робота Нацполіції була переформатована, а відтак на слідчі підрозділи суттєво збільшилося навантаження: до звичних функцій додалося документування воєнних злочинів Росії. Зокрема криміналісти залучаються до фіксації наслідків обстрілів російською армією та до роботи на деокупованих територіях, у тому числі у місцях масових захоронень вбитих людей.

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Цуцкірідзе додав, що робота криміналістів з ідентифікації тіл значно прискорюється за допомогою сучасних пересувних ДНК-лабораторій. "Мобільні лабораторії, які ми отримали завдяки міжнародним партнерам, дозволяють швидко відібрати ДНК у загиблого та у його родичів. Такі лабораторії використовувалися для ідентифікації тіл після ракетних обстрілів торгового центру у Кременчуці, у середмісті Вінниці, під час падіння гелікоптера під Києвом", - розповів він.

Цуцкірідзе зазначає, щопри цьому зазвичай на місці події працюють відразу дві пересувних ДНК-лабораторії, одна з яких здійснює відібрання ДНК у загиблих, інша – у їхніх кровних родичів. Згодом за лічені хвилини відбувається порівняння наявного матеріалу та у разі збігу - встановлення особи.

На сьогодні у Нацполіції працюють вісім пересувних лабораторій. "Але ми плануємо забезпечити кожен регіон таким обладнанням, що суттєво покращить ефективність роботи слідчих-криміналістів. Тож ми ведемо перемовини з посольством США щодо їх придбання", - підкреслив заступник голови Національної поліції України.

Також формується так звана база ДНК. Він додав, що наразі майже 16 тисяч родичів загиблих або безвісти зниклих здали ДНК. При цьому відбираються профілі під час повернення тіл наших захисників. Ці відомості зберігають в експертних закладах системи МВС.

Заступник Голови Національної поліції повідомив, що для пришвидшення цієї роботи у Нацполіції створено гарячу лінію і з квітня 2022 року поліцейські опрацювали майже 20 тисяч дзвінків, які стосувалася безвісного зникнення людей та питань ідентифікації.

Ексгумація тіл загиблих

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Бучанському районі Київської області ексгумували тіла ще трьох загиблих українців. Місцевий мешканець поховав їх ще у березні, однак відомо про них стало лише зараз.

Загалом під час окупації у Київській області загинули 1 тисяча 373 мирних людей. Ще 278 вважаються зниклими безвісті, а 197 - невпізнаними.

Згідно з дослідженнями, з 1 тисячі 373 понад 70 були вбиті зі зброї, а близько 350 осіб мають вибухові травми.

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