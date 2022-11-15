У 45-річного чоловіка на спині виявили дві колото-різані рани.

На Харківщині ексгумували тіла ще чотирьох цивільних, одного з яких закатували окупанти.

14 листопада у смт. Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували тіло 45-річного чоловіка, повідомляє в Тelegram Офіс генерального прокурора.

"За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На спині загиблого виявлено дві колото-різані рани", - сказано в повідомленні.

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Також у цьому населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.

Зазначається, що у м. Куп‘янськ прокурори також встановили двох жертв ворожих ракетних ударів, їх тіла ексгумовано.

Наразі чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ексгумація тіл у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що на деокупованій території Харківщини вже фактично ексгумували понад 600 тіл загиблих, але їх не одразу вдається ідентифікувати.

26 жовтня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що на щойно звільнених від російських окупантів територіях України ексгумували вже близько тисячі тіл загиблих.

Раніше правоохоронці повідомляли, що виявили на Харківщині тіла трьох мирних жителів, одне з яких без голови.

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