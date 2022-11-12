Всі загиблі стали жертвами російських обстрілів під час окупації.

Протягом тижня в Куп'янському районі Харківської області правоохоронці ексгумували тіла семи осіб.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, всі загиблі стали жертвами російських обстрілів під час окупації.

"Наприклад, 16-річний підліток з Куп'янська у вересні пішов гуляти з друзями і потрапив під обстріл, загинув. Ще одна історія – 50-річний житель села Кучерівка після обстрілів вийшов забити вікна свого будинку, але почався ще один обстріл – і чоловік загинув", – написав Болвинов.

Відео дня

За інформацією правоохоронця, з 7 вересня 2022 року на звільнених територіях Харківської області поліцією виявлено тіла 651 людини. Серед загиблих 258 жінок, 343 чоловіки, 20 дітей та 30 неідентифікованих осіб.

Ситуація в Харківській області

Українські військові продовжують звільняти Харківську область від російських окупантів. Як зазначили в ГУР МО, наступ української армії на Харківщині успішно триває вже на лівому березі річки Оскол.

Водночас область серйозно забруднена боєприпасами. У понеділок, 7 листопада, під час розмінування території в Харківській області на міні російських окупантів підірвався сапер, його госпіталізували.

Раніше також повідомляли, що на Північній Салтівці в Харкові двоє підлітків отримали поранення ніг в результаті вибуху вибухонебезпечного предмета.

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