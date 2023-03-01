У Запорізькій області окупанти проводять пропагандистські заходи, обгрунтовують легітимність приходу так званої "російської влади".

На окупованій території Донеччини російські загарбники знищили електроопору, через що люди залишились без електропостачання.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення.

"У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання", - зазначає Генштаб.

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А в Енергодарі Запорізької області російські загарбники із залученням місцевих колаборантів проводять пропагандистські заходи із висвітленням фейкових "переваг" приходу так званої "російської влади" у регіон та обґрунтування її легітимності.

Утиски українців на окупованих територіях: деталі

У тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Токмак (Запорізька область) дітей змушують писати листи військовослужбовцям РФ.

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники засновують регіональні відділення "юнармії" та готують дітей до вступу добровольчих батальйонів.

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти розповсюджують списки порожніх квартир, куди розселятимуть бойовиків та колаборантів. Також рашисти проводять обшуки у селах.

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