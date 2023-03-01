Всі листи перевіряють завезені з Росії вчителі.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Токмак (Запорізька область) дітей змушують писати листи військовослужбовцям РФ.

Як повідомляються у Центрі національного спротиву, окупаційна адміністрація наказала вмикати у всіх школах перед уроками російський гімн, а також проводити "годину про важливе", під час якої школярам нав'язують спотворене пояснення війни Росії проти України. Відвідування таких уроків є обов’язковим.

Крім того, вчителі, яких звезли в окуповане місто, змушують українських дітей писати листи окупантам зі словами підтримки. Вони перевіряють, що пишуть діти та диктують їм "правильні" слова. Відзначається, що у разі відмови батьків цих діетй очікує "профілактична бесіда".

Відео дня

Російська пропаганда у школах

Як відомо, Росія завозить на окуповані території своїх вчителів, забороняє у школах українську мову, а також нав'язує дітям спотворене бачення історії та війни в Україні.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, російські окупанти відкривають регіональні відділення "юнармії", де вчать дітей працювати зі зброєю та ходити строєм.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони виявила мережу центрів у Росії та окупованому Криму, де росіяни утримували українських дітей. Головною метою більшості цих таборів є політичне перевиховання.

Вас також можуть зацікавити новини: