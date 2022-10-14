Їм дали тиждень, щоб "подумати".

Підлітків у Маріуполі російські окупанти намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Чергові спроби вербування юнаків у неопіонерський путінюгенд. Вчора підлітків примусово зігнали в школу №53 і демонстрували, який вишкіл мають "юнармійці" та дали тиждень "подумати" щодо вступу. Програма навчання ненавидіти з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші", - зазначив він.

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Андрющенко також публікував дані чоловіка, який після окупації "самостійно перейшов на бік ворога".

"На теперішній час є керівником територіального штабу ОО "ВПД "Молодая гвардия - Юнармия" м. Маріуполя. Займається антиукраїнським вихованням підлітків та їхнім вербуванням до вступу в цей путінюгенд. Активно примушує батьків до включення дітей в члени організації", - додав радник мера.

Російська окупація Маріуполі

У 2014 році Маріуполь впродовж місяця перебував під контролем бойовиків "ДНР", однак потім місто звільнили.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну російські загарбники оточили Маріуполь і тривалий час обстрілювали з важкої артилерії та завдавали авіаційних і ракетних ударів, після чого зруйнували і захопили місто.

За словами мера Маріуполя росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж німці під час Другої світової.

Після оголошення "часткової" мобілізації в РФ жителів захопленого міста теж хочуть призивати в армію. Рух опору отримав доступ до документів окупантів, де сказано про необхідність сформувати списки маріупольців, яких відправлять у вороже військо. Переліки мають скласти до 10 жовтня.

Освітян, медиків і всіх "бюджетників" у Маріуполі змушують до 1 січня отримати російські паспорти.

З 26 вересня в місті почали зносити будівлі, в яких жили люди. Городян просто виганяють на вулицю і не надають ніякої заміни.

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