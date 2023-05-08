Обох фігуранток затримали під час виконання завдань від російських окупантів. Наразі затримані перебувають під вартою.

СБУ затримала двох російських інформаторок в Донецькій області. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут.

Як зазначили в СБУ, викрито поплічниць агресора, які "зливали" окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.

"Серед затриманих – мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру. За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають в РФ", - повідомили деталі в СБУ.

Відео дня

У відомстві уточнили, що для комунікації зрадниця використовувала месенджер Телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.

Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому "зв’язку" з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

"Жінка "познайомилась" з рашистом через заборонену російську соцмережу "Однокласники". За його вказівкою передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл", - зазначили в СБУ.

Як додали в Офісі генпрокурора, зрадниця допомагала росіянам небезкорисно – за "роботу" на окупантів жінка отримала на банківську картку 2000 грн.

Обох фігуранток затримали під час виконання завдань від російських окупантів. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Наразі затримані перебувають під вартою.

Зрадники й колаборанти в Україні

З початку війни СБУ активувала дії з виявлення і затримання російських колаборантів та поплічників. В різних областях регулярно ловлять коригувальників вогню росіян або інформаторів. За інформацію про ЗСУ росіяни платять своїм пособникам кругленькі суми.

Вас також можуть зацікавити новини: