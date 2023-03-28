Зловмисниці вже обрали запобіжний захід, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України затримала у Львові ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про Збройні сили.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого спецслужбою.

Зазначається, що вона була дистанційно залучена ворогом до співпраці у жовтні минулого року. Контррозвідники Служби безпеки задокументували, що зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

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"Для маскування розвідувальної діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України. За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до РФ через месенджер", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили зловмисницю, задокументували злочинні дії і затримали її під час спроби передачі розвідінформації агресору. Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з них були докази вчинення злочинних дій.

Жінці повідомлено про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Важливі новини України - як борються з агентами РФ

За даними СБУ, станом на січень з початку повномасштабної російської агресії в нашій державі викрили понад 600 посіпак влади РФ. Українські правоохоронці зясували, що посіпаки загарбників займалися шпигунсько-підривною діяльністю.

21 березня стало відомо, що в Одесі затримано агента російської спецслужби, який збирав відомості про нещодавно створений добровольчий батальйон "Чорноморська січ".

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