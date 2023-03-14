Російський бізнес виводить кошти з окупованого півострова.

В містах тимчасово окупованого Криму зростають темпи мобілізації, там все частіше роздають повістки.

"Так звана часткова мобілізація Кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Сергій Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає", - йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Водночас у колаборантів та росіян, які переселилися на півострів, зростають панічні настрої. Російський бізнес, який зайшов до Криму після окупації у 2014 році, виводить кошти та готується до евакуації.

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"Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, вочевидь, не матиме попит і в цьому", - додали в ЦНС.

Звільнення Криму від окупантів

Як раніше повідомляв УНІАН, у Сімферополі окупанти бояться активізації проукраїнського руху та створюють "добровольчі дружини" одним із завдань яких, зокрема, буде виявлення коригувальників та диверсантів.

Нещодавно стало відомо, що в Криму розробляють плани евакуації для "чиновників". Варто додати, що у МВС України вже готовий план щодо відновлення роботи українських органів влади на півострові після його звільнення.

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