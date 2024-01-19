Також захисники знищили десятки одиниць військової техніки РФ.

Збройні сили України минулої доби, 19 січня, ліквідували ще 920 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні Росія втратила на війні проти Україні 374 520 солдат.

Крім того, Сили оборони знищили багато ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6167 (+20);

бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35);

артилерійських систем – 8854 (+19);

засоби ППО ‒ 654 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37);

спеціальної техніки ‒ 1384 (+4).

Водночас не змінилась кількість знищених літаків (331), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), РСЗВ (966), крилатих ракет (1818), а також підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ уразили 6 районів зосередження особового складу та зброї ворога, а також два пункти управління.

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ пустили на брухт ворожу РЛС "Каста", яка розпізнає цілі на малих висотах.

Російські загарбницькі війська не припиняють активно штурмувати позиції Сил оборони України на Куп'янському напрямку.

Якщо США зрештою відмовляться від підтримки України у розв'язаній Росією війні, вона може програти, і ця поразка матиме глобальні наслідки, продемонструвавши, що демократіям не вистачає витривалості для запобігання експансіоністській автократії.

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