На сході ЗСУ просунулися вперед на всіх напрямках на 1-2 км.

Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на півдні та сході країни. Зокрема, на півдні з моменту початку наступу звільнена площа складає 130 кв.км.

Як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram, на сході Сили оборони України протягом тижня вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх.

Зокрема, вона розповіла, що українські війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхового-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки і на кожному з напрямків просунулися від 1 до 2 км.

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"Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога", - зазначила Маляр.

Водночас, за її словами, ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось", - повідомила Маляр.

Вона зазначила, що за минулий тиждень на сході ворог здійснив 6457 обстрілів та випустив понад 315 тисяч боєприпасів. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.

Обстановка на півдні, за словами Маляр, за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і за тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту площа звільнених територій збільшилась на 17 кв. км.

"Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км", - зазначила вона

На Таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував українські позиції.

"За минулий тиждень на таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кілткість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини", - налогосила Маляр.

Вона додала, що підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 8783 вогневих завдання.

Український контрнаступ - що треба знати

З початку червня ЗСУ розпочали активні дії на фронті. Офіційно підтверджено звільнення вже 8 населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей.

Наприкінці минулого тижня маляр повідомила, що ЗСУ пішли у наступ одночасно на кількох напрямках на сході та просунулись вперед. Водночас на півдні на усіх напрямках наступу тривають важкі бої. За словами Маляр, на цій ділянці фронту ворог в обороні й докладає чимало зусиль, щоб зупинити наступальні дії ЗСУ.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський раніше заявляв, що основні сили наступального резерву ще не були введені в бій.

А міністр оборони України Олексій Резніков назвав контрнаступ ЗСУ "свого роду підготовчою операцією".

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