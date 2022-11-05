Ще два плавучі засоби окупантів отримали пошкодження та потребують ремонту.

На Херсонщині біля Антонівського мост ЗСУ знищили ворожий буксир.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 11:00.

За його словами, протягом ночі українські ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, його логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки.

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"Виконано понад 70 вогневих завдань. Внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту", - сказав Назаров.

Він додав, що підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

Крім того, неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника. Решта втрат ворога дорозвідується.

Ситуація в Херсонській області

Армія України пішла в контрнаступ наприкінці серпня на низці напрямків і станом на 21 жовтня у Херсонській області деокупувала понад 80 населених пунктів.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що загарбники здатні завдати удари по Каховській гідроелектростанції й звинуватити в атаці українських воїнів, потім прикрити відступ спровокованою повінню. Вороги проводили масову "евакуацію".

21 жовтня спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що в Херсонській області супротивник намагається прикрити цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами.

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