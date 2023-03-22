Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів, 51 снаряд влучив у житлові квартали.

За підсумками доби 21 березня армія РФ здійснила неймовірну кількість обстрілів по Херсонській області та застосувала "Гради".

Зокрема, всього по області ворог випустив 248 снарядів з важкої артилерії. Місто Херсон окупанти атакували 8 разів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram.

"За минулу добу противник здійснив – 47 обстрілів, випустивши 248 снаряди з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - зазначив він.

Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів росіян двоє людей отримали поранення. Також за підсумком доби з деокупованої території області евакуйовано 73 особи.

Вчора росіяни вгатили по кладовищу у Херсонській області

Нагадаємо, що вчора у Бериславському районі Херсонської області російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар.

Голова Херсонської ОВА Прокудін зазначав, що кладовище, куди влучили вісім російських снарядів, знаходиться за селом Михайлівка Бериславського району.

Тоді очільник ОВА уточнив, що "прильоти" також фіксувалися у селі. Однак серед місцевих жителів ніхто не постраждав.

Напередодні ворог здійснив 66 обстрілів по області. На місто Херсон прийшлося 3 атаки, уточнив Прокудін.

Вас також можуть зацікавити новини: