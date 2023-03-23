Окупанти запустили по Україні 21 іранський дрон з Брянської області.

Упродовж минулої доби окупанти завдали по території України 48 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Там зазначили, що ворог минулої доби завдав ракетного удару по Запоріжжю.

"За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщини", - йдеться в повідомленні.

Окупанти використали 21 БПЛА типу "Шахед-136" з Брянської області Російської Федерації, 16 з цих дронів збито. Внаслідок ударів ворожих БПЛА загинули українці. Також є пораненні, кажуть у Генштабі.

Також, як зазначається, загарбники здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Наразі загроза завдання ворогом подальших ударів залишається по всій території України.

Війська РФ зруйнували понад 300 квартир ракетним ударом по Запоріжжю

Нагадаємо, що вчора окупанти здійснили черговий кривавий теракт проти України у Запоріжжі. Загалом ворог запустив по місту не менше шести ракет - одна з них влучила між двома будинками, в яких перебували люди. Пізніше стало відомо, що повітряна тривога пролунала в місті лише через декілька хвилин після ракетного удару.

Вже ввечері 22 березня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв констатував, що окрім двох багатоповерхівок, які отримали значні пошкодження (руйнування є у 34 квартирах) від ударної хвилі також постраждали навколишні будинки. Загалом від ракетного удару постраждали понад 14 будинків - це приблизно 300 квартир українців.

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