Головнокомандувач ЗС України показав схему завдання РФ ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України.

Україна змушена відбивати ракетно-авіаційні удари, застосовуючи озброєння радянських часів.

Про це у Facebook написав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Він розмістив схему завдання державою-агресором РФ ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України, демонструючи ситуація станом на 10:20-11:00 сьогоднішнього дня.

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"Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136". Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі", - зазначив він.

При цьому Залужний зазначив, що "ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості".

Він підкреслив, що безпека України та всієї Європи - в майстерних руках українських воїнів. При цьому він висловив співчуття родинам загиблих цивільних та військових - жертв російського тероризму. "Попри все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо і переможемо", - наголосив Залужний.

Ракетний обстріл України 10 жовтня: що відомо

10 жовтня окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по України. Постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Українські військові знищили 56 повітряних цілей – 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 12 людей загинули внаслідок терористичної атаки РФ. Більше 80 поранено або травмовані.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Києва російськими окупантами загинули шестеро людей.