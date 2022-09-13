Не стало Олександра Шаповала. Про трагедію повідомила балерина Катерина Кухар.

У бою за Україну загинув заслужений артист Олександр Шаповал. Подробицями трагедії поділилася балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар.

"Серце відмовляється в це вірити... Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича - заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям ... Тому що він - один з небагатьох, хто жив сценою... А тепер його танець став вічним... Боляче... Важко... Вічна і світла пам'ять, Саш... Назавжди в серці, пам'яті, душі", - написала у своєму Instagram-блозі Катерина.

Відомо, що соліст Національної опери України отримав поранення, несумісне з життям, біля населеного пункту Майорськ в Донецькій області. Сталося це 12 вересня.

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На фронті Олександр Шаповал був гранатометником. Воювати за свою країну пішов добровольцем.

Свої слова співчуття в коментарях висловили Вікторія Булітко, Даша Астаф'єва, Ілона Гвоздьова, Катерина Бужинська, Аліна Доротюк та інші.

Нагадаємо, Коля Серга розповів, як кілька разів ледь не загинув під обстрілами.

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