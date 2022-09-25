Правоохоронці стріляли в повітря, щоб розігнати протестувальників.

Правоохоронці почали масові затримання на вулицях Махачкали (столиця Республіки Дагестан, РФ), де проходять масові протести проти мобілізації.

Про це повідомляє правозахисна організація "ОВС-Інфо".

"У Махачкалі дуже жорсткі затримання на акції проти мобілізації. У однієї із затриманих дитині місяць від народження. ... Очевидці мітингу в Махачкалі розповідають, що поліцейські використовували електрошокери і перцеві балончики, крутили людей і з особливою жорстокістю відпихували жінок", – пише "ОВС-Інфо".

Відео дня

Telegram-канал "Утро Дагестан" опублікував численні повідомлення від підписників, з яких випливає, що жінок, які брали участь у протесті, хапали, били кийками.

Також повідомляють, що правоохоронці стріляли в повітря, щоб розігнати протестувальників.

Численні епізоди побиття та силових затримань чоловіків потрапили на відео.

Наразі немає інформації про можливе число затриманих і їхнє місцезнаходження. Протестувальники звертаються за допомогою до правозахисників, щоб домогтися звільнення затриманих.

У соцмережах почали ділитися фотографіями правоохоронців, які брали участь у силовому розгоні акції протесту, з метою їх ідентифікації.

Протести в Росії проти мобілізації

Втративши на війні проти України понад 50 тисяч військових тільки вбитими, Росія оголосила про часткову мобілізацію.За інформацією Генштабу ЗСУ, новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців російські окупанти без підготовки направляють у свої підрозділи на лінії зіткнення.

Як повідомляють російські ЗМІ, для кривавої війни проти України хочуть залучити більше мільйона осіб. Повістки роздають без розбору, в тому числі – вночі, всупереч обіцянкам керівництва країни відправляти тільки військових з резерву.

Після оголошення мобілізації росіяни почали масово залишати країну, популярні напрямки – Грузія, Вірменія, Казахстан.

Також в країні вперше з весни почали виходити на акції протесту – проти мобілізації та війни. Зокрема, мітинги по всій країні були анонсовані заздалегідь на 24 вересня. Але вони не стали масовими, в 33 містах РФ цієї суботи затримали майже 800 протестувальників.

У неділю масові акції протесту почалися в Дагестані, де організатори заявили про наміри протестувати до ночі і вночі. Вони супроводжуються запеклими сутичками протестувальників з правоохоронцями.

Вас також можуть зацікавити новини: